Tutto l'annuncio che Firenze stava aspettando è arrivato. Edoardo Bove sta bene ed è stato estubato. Come racconta Radio Bruno, la notte è passata bene e il ragazzo classe 2002 stamani si è svegliato cosciente, lucido e ha parlato con i medici. Dopo il grande spavento di ieri sera, arriva una grandissima notizia per tutto il popolo fiorentino e non solo. La Tac e gli ulteriori esami hanno escluso danni cerebrali e cardiaci. Adesso il ragazzo nelle prossime 24 ore sosterrà gli esami del caso per capire da cosa è provenuto il malore. Poi inizierà il percorso di recupero.