Fiorentina-Empoli, si gioca? Corsi: “Non ci opporremmo ad un rinvio”

"E' stata una cosa scioccante, come per tutti, noi ci siamo attivati subito per avere notizie. Siamo andati a letto con questo pensiero e ci siamo alzati stamattina con il pensiero a Bove, ho parlato con il mio medico dell'Empoli per avere qualche ragguaglio. La speranza è di avere un lieto fine per il ragazzo, dopo aver saputo che Edoardo è fuori pericolo stamattina presto, che era la cosa più importante. La partita di mercoledì? Noi ci dobbiamo allineare alle decisioni, siamo solidali con la Fiorentina e so che non sarà facile. Non avremmo nulla in contrario qualora si decidesse di rinviare la partita di mercoledì di Coppa Italia".