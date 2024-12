Bove in ripresa, Fiorentina sollevata. Possibile allenamento nel pomeriggio

Arrivano conferme sulla notizia (positiva) diramata poco fa su Edoardo Bove. Anche da casa Fiorentina filtra il grande sollievo per una situazione che ha avuto una evoluzione incoraggiante nella notte e in questa prima mattinata. I buoni segnali...

