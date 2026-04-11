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Corriere dello Sport

Gli strascichi post Crystal Palace: Vanoli ha perso la pazienza con la squadra

Vanoli
Il gol del 3-0 del Crystal Palace ha fatto infuriare Vanoli nell'ottica del ritorno al Franchi
Redazione VN

Il Corriere dello Sport sottolinea come Paolo Vanoli abbia perso la pazienza con la squadra in occasione della sconfitta contro il Crystal Palace. La colpa è stata quella di aver subìto il 3-0 compromettendo così le speranze di rimonta al ritorno al Franchi. Si legge sul quotidiano:

In panchina urla, gesticola, richiama, non di rado si mette le mani sul volto se una cosa è fatta male, però poi alla fine da buon capogruppo si piazza davanti ai suoi col petto in fuori, braccia distese, e li difende sempre e comunque: stavolta no. Stavolta perfino Paolo Vanoli ha perso la pazienza con la squadra, puntando il dito su quello che è il clamoroso e conclamato difetto di questa Fiorentina: la fragilità mentale. Caratteristica costante in negativo di tutta la stagione che giovedì a Londra è costata la molto probabile eliminazione dalla Conference League: ed è sbottato, perché il problema non è solo quello di aver interrotto il cammino in Europa ai quarti, salvo impresa da una parte e tracollo dall’altra. Prima ovviamente nello spogliatoio, per rimarcarlo come si conviene a chi ha la responsabilità di un gruppo con il compito/dovere di ricercare sempre la miglior cosa possibile nell’interesse comune, poi di fronte a microfoni e computer nella sala stampa del Selhurst Park. La colpa della Fiorentina è stata quella di aver subìto il 3-0 (e “quasi” il 4-0) in quel modo e in quei minuti finali. Colpa non accettabile al 9 aprile.

 

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