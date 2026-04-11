Fabbian oggetto misterioso ancora da aspettare. Ma per quanto?

La Nazione scrive di Giovanni Fabbian. Il tiro stampatosi sulla traversa contro il Crystal Palace avrebbe potuto cambiare il corso della sua storia a Firenze. L'occasione l'ha avuta, ma l'ha cestinata. E pensare che il fiuto del gol l'ha sempre avuto. Ma con la maglia della Fiorentina ha smarrito pure quello. Volendoci puntare per il futuro (riscatto obbligatorio in caso di salvezza), il lavoro da fare sarà tanto, per Vanoli o per chi verrà dopo di lui. Abituato a giocare da trequartista, ha fatto fatica (troppa) a ritagliarsi quel ruolo di mezzala che gli ha richiesto l'allenatore. Compassato, anche un po' lento. Fabbian resta un oggetto misterioso ancora da aspettare. Ma per quanto tempo?