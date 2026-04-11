Fiorentina, hai contro anche la storia: mai rimonte di tre gol

La Fiorentina dovrà rimontare tre gol al Crystal Palace nel ritorno della gara di Conference League. Come scrive Roberto Vinciguerra su La Nazione, la squadra viola ha ribaltato una sconfitta esterna in un turno ad eliminazione diretta di una competizione internazionale in 6 occasioni su 18 (l'ultima contro il Panathinaikos un anno fa), ma è necessario evidenziare che l'impresa è riuscita solo nei casi in cui c'era da rimontare il minimo scarto. Se ci soffermiamo sui 3-0 subiti in trasferta, l'elenco è breve e dolente. Nella stagione del secondo scudetto la squadra di Pesaola non andò oltre il 2-1 contro il Vitoria Setubal negli ottavi di Coppa delle Città di Fiera. Sempre sotto la guida tecnica del "Petisso", resta purtroppo celebre il 3-o subìto a Glasgow contro il Celtic nei quarti di Coppa Campioni 1969-70 frutto, soprattutto, della sciagurata scelta di non schierare Chiarugi il quale realizzò poi il gol dell'inutile 1-0 a Firenze. Il 3-0 incassato a Siviglia in semifinale di Europa League nel 2015 (e la successiva sconfitta per 2-0 a Firenze) è storia recente.