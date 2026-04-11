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VN – Solomon, Kean e Parisi: uno in gruppo, due no. Chi può recuperare per la Lazio

Solomon
Le ultime indicazioni dal Viola Park in vista dei prossimi impegni della Fiorentina: da Solomon alle condizioni di Kean
Giovanni Zecchi
Giovanni Zecchi Redattore 

Prosegue la preparazione della Fiorentina in vista del prossimo impegno di campionato contro la Lazio (le probabili formazioni), in programma lunedì, con l’attenzione già rivolta anche al decisivo ritorno di Conference League contro il Crystal Palace di giovedì, dopo il pesante 3-0 subito all’andata.

Arrivano segnali misti dall’ultima seduta di allenamento. La notizia più positiva riguarda Solomon, che è tornato ad allenarsi regolarmente con il gruppo e si candida quantomeno per una convocazione nelle prossime gare.

Situazione diversa invece per Kean, Parisi e Fortini, che non hanno preso parte alla seduta con i compagni e restano quindi ancora ai box. Per entrambi il recupero procede, ma al momento non sembrano esserci certezze sul loro rientro immediato.

Buone indicazioni invece per Mandragora, Brescianini e Pongracic, tutti regolarmente in gruppo. Mandragora ha smaltito il rientro graduale dopo i minuti finali giocati in Conference League contro il Crystal Palace, mentre Pongracic aveva accusato un lieve acciacco proprio nel finale della stessa gara, senza conseguenze rilevanti. Anche Brescianini ha svolto l’intera seduta senza problemi.

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