VN – Solomon, Kean e Parisi: uno in gruppo, due no. Chi può recuperare per la Lazio

Arrivano segnali misti dall’ultima seduta di allenamento. La notizia più positiva riguarda Solomon , che è tornato ad allenarsi regolarmente con il gruppo e si candida quantomeno per una convocazione nelle prossime gare.

Situazione diversa invece per Kean , Parisi e Fortini , che non hanno preso parte alla seduta con i compagni e restano quindi ancora ai box. Per entrambi il recupero procede, ma al momento non sembrano esserci certezze sul loro rientro immediato.

Buone indicazioni invece per Mandragora, Brescianini e Pongracic, tutti regolarmente in gruppo. Mandragora ha smaltito il rientro graduale dopo i minuti finali giocati in Conference League contro il Crystal Palace, mentre Pongracic aveva accusato un lieve acciacco proprio nel finale della stessa gara, senza conseguenze rilevanti. Anche Brescianini ha svolto l’intera seduta senza problemi.