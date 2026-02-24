La vittoria nel derby contro il Pisa ha cambiato, almeno per ora, il volto della classifica della Fiorentina. Alla 26ª giornata i viola salgono a quota 24 punti e scavalcano Lecce e Cremonese, passando dal 18° al 16° posto. Tre squadre, stessi punti, ma ordine diverso. Ma perché la Fiorentina è sopra? Al momento, fino alla conclusione della 38esima giornata, a valere è la differenza reti totali che vede proprio i viola favoriti su salentini e grigiorossi. Alla fine del campionato, entrerà però in gioco la classifica avulsa: il sistema che regola le situazioni di parità.
esclusive
Fiorentina fuori dalla zona rossa? Classifica avulsa e come funziona lo spareggio
Come funziona la classifica avulsa—
Quando due o più squadre chiudono il campionato a pari punti (che siano due, tre o più), si applicano questi criteri, in ordine:
1.Punti negli scontri diretti tra le squadre interessate
2.Differenza reti negli scontri diretti
3.Differenza reti nell’intero campionato
4.Maggior numero di gol segnati nell’intero campionato
5.Sorteggio
Questi parametri valgono per tutte le posizioni di classifica, tranne che per scudetto e salvezza, dove può entrare in scena lo spareggio ---> leggi il calendario stagionale con tutte le date e i risultati della Fiorentina
Il “mini campionato” salvezza—
Con 12 giornate ancora da giocare, si profila un campionato parallelo tra Lecce, Cremonese e Fiorentina, senza dimenticare chi sta poco sopra come Torino e Genoa a 27 punti. In questo momento le tre a quota 24 ripartono praticamente da zero: chi farà meno punti (il calendario di ognuna) rischia di accompagnare Pisa e Verona verso la Serie B.
Quando si gioca lo spareggio salvezza—
Se al termine del campionato 17ª e 18ª dovessero chiudere a pari punti, non varrebbero i criteri sopra elencati: si disputerebbe uno spareggio andata e ritorno, con ritorno in casa della squadra meglio classificata secondo la classifica avulsa. Resterà in Serie A chi segnerà più gol nel doppio confronto. In caso di perfetta parità: niente regola del gol in trasferta, niente supplementari, ma direttamente calci di rigore.
Se invece fossero tre o più squadre coinvolte a pari punti in zona salvezza, prima si applicherebbe la classifica avulsa per stabilire l’ordine: solo le due risultate 17ª e 18ª giocherebbero lo spareggio.
L’ultimo precedente risale alla stagione 2022/23, quando Hellas Verona e Spezia Calcio si affrontarono in gara secca, con successo degli scaligeri per 3-1.
Oggi la Fiorentina è momentaneamente fuori dalla zona retrocessione proprio grazie alla classifica avulsa. Ma con 12 partite ancora da giocare, il margine resta sottilissimo: ogni punto può cambiare tutto, anche il destino di un’intera stagione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA