Fiorentina fuori dalla zona rossa? Classifica avulsa e come funziona lo spareggio

La vittoria nel derby contro il Pisa ha cambiato, almeno per ora, il volto della classifica della Fiorentina. Alla 26ª giornata i viola salgono a quota 24 punti e scavalcano Lecce e Cremonese, passando dal 18° al 16° posto. Tre squadre, stessi punti, ma ordine diverso. Ma perché la Fiorentina è sopra? Al momento, fino alla conclusione della 38esima giornata, a valere è la differenza reti totali che vede proprio i viola favoriti su salentini e grigiorossi. Alla fine del campionato, entrerà però in gioco la classifica avulsa: il sistema che regola le situazioni di parità.