CorFio: “43 mln per 3 centrocampisti, ma potevi riscattare Cataldi per 4 mln”

Danilo Cataldi rimpianto viola

Redazione VN 12 aprile - 06:13

Il ritorno di Danilo Cataldi al Franchi,nella sfida contro la Lazio, riapre una ferita per la Fiorentina, soprattutto in un momento in cui il centrocampo è in difficoltà e privo dello squalificato Fagioli. La sua assenza pesa ancora di più considerando le incertezze e la mancanza di personalità che hanno caratterizzato il reparto viola negli ultimi mesi.

Pensare che la scorsa estate la Fiorentina avrebbe potuto riscattare Cataldi a 4 milioni di euro oggi sembra persino un paradosso, tanto più se alla valutazione in questione si affiancano i 16 milioni investiti su Sohm poi ceduto al Bologna e gli altri 27 messi in conto tra Brescianini e Fabbian (oltre che il prestito di Nicolussi Caviglia interrotto dopo 6 mesi). Tra cambi di allenatore e difficoltà tattiche, solo Fagioli ha garantito continuità, mentre Cataldi, pur con qualche problema fisico, ha dimostrato maggiore affidabilità e leadership, come confermato anche dal suo ruolo di capitano alla Lazio in diverse occasioni.

Il legame del giocatore con la Lazio, mai nascosto, ha influito sulla separazione dalla Fiorentina, che avrebbe però potuto evitarne l’addio definitivo. Dopo essere stato un elemento chiave nella stagione positiva dei viola, Cataldi si è già rivelato decisivo contro la sua ex squadra e rappresenta una minaccia concreta anche nella prossima sfida, grazie alla sua capacità di dare equilibrio e contribuire in zona gol.