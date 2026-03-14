Giuseppe Riso è uno degli agenti più noti nel panorama italiano. Nel corso di una lunga intervista rilasciata a Calcio e Finanza, Riso ha ricordato anche la trattativa legata a Danilo Cataldi. In particolare il momento in cui il centrocampista accettò la corte della Fiorentina:
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L’agente di Cataldi: “Quando firmò con la Fiorentina era un uomo distrutto”
Danilo Cataldi è legatissimo all'ambiente Lazio. Lo scorso anno firmare per la Fiorentina non fu una scelta semplice
"Trattare con Lotito è divertente, ma non è mai stato facile. Lui per certi aspetti è geniale nelle trattative. Però mi dispiace che la Lazio non abbia sempre lo stadio pieno, anche perché dai racconti di Rovella, Maldini e Cataldi, la maglia biancoceleste ti entra dentro. Ti racconto un aneddoto: lo scorso anno Cataldi ha scelto di andare alla Fiorentina e quando abbiamo chiuso la trattativa in videochiamata, era un uomo distrutto. Lui soffre per la Lazio, il sangue che gli scorre nelle vene è biancoceleste"
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