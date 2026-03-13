L'ex centravanti viola Luca Toni, è intervenuto ai microfoni di SkySport direttamente dall'EA7 World Legends Padel Tour. Queste le sue parole su Kean e la Fiorentina:
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VIOLA NEWS altre news ex viola Toni: “Kean è l’attaccante italiano più forte. La Fiorentina è sulla strada giusta”
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Toni: “Kean è l’attaccante italiano più forte. La Fiorentina è sulla strada giusta”
Luca Toni si sofferma sulla stagione della Fiorentina e sulle qualità di Moise Kean
La Fiorentina era partita veramente male, ma adesso i giocatori hanno capito la situazione. Vanoli è stato bravo; secondo me, nonostante abbia fatto fatica in quella partite che potevano aiutare l'ambiente, la squadra è sulla strada giusta. Kean? Quando sta bene è l'attaccante italiano più forte in circolazione, vediamo come arriverà ai play off.
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