Bonaventura: “Quanto mi sono divertito alla Fiorentina. Il ritiro? Vi spiego”

Jack Bonaventura ha annunciato il ritiro pochi giorni fa. L'ex centrocampista ha parlato a Radio 24, tornando anche sulla sua parentesi viola. Le sue parole:
"A Bergamo ero più giovane ed incosciente. Al Milan ero più completo, mentre alla Fiorentina è stato il momento in cui mi sono divertito di più. Avevo deciso di smettere già alcuni mesi fa. Mentre ero all'estero ho iniziato a sentire che mi iniziava a passare la voglia di andare al campo. Ho pensato che fosse inutile provare a tornare in Italia, sapevo che non ero più in grado di dare il massimo"
