Bonaventura: “Quanto mi sono divertito alla Fiorentina. Il ritiro? Vi spiego”

"A Bergamo ero più giovane ed incosciente. Al Milan ero più completo, mentre alla Fiorentina è stato il momento in cui mi sono divertito di più. Avevo deciso di smettere già alcuni mesi fa. Mentre ero all'estero ho iniziato a sentire che mi iniziava a passare la voglia di andare al campo. Ho pensato che fosse inutile provare a tornare in Italia, sapevo che non ero più in grado di dare il massimo"