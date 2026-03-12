Viola News
Bonaventura: "Quanto mi sono divertito alla Fiorentina. Il ritiro? Vi spiego"

Jack Bonaventura ha ricordato la sua carriera, incluso il significativo passaggio alla Fiorentina
Jack Bonaventura ha annunciato il ritiro pochi giorni fa. L'ex centrocampista ha parlato a Radio 24, tornando anche sulla sua parentesi viola. Le sue parole:

"A Bergamo ero più giovane ed incosciente. Al Milan ero più completo, mentre alla Fiorentina è stato il momento in cui mi sono divertito di più. Avevo deciso di smettere già alcuni mesi fa. Mentre ero all'estero ho iniziato a sentire che mi iniziava a passare la voglia di andare al campo. Ho pensato che fosse inutile provare a tornare in Italia, sapevo che non ero più in grado di dare il massimo"

