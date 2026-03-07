Viola News
Bonaventura dopo l’addio: “Non mi divertivo più come prima. Al calcio ho dato tutto”

Le parole di Jack Bonaventura, ex centrocampista viola, per spiegare il suo addio al calcio giocato.
Giacomo Bonaventura, che poche ore fa ha annunciato il ritiro dal calcio giocato, ha parlato della sua decisione ai microfoni di CBS Sports Golazo:

Tutto è stato abbastanza naturale per me perché l’ultimo anno in cui ho giocato ho cominciato a non divertirmi più come una volta. Non ho avuto infortuni o problemi fisici, ma ho sentito di non aver avuto la stessa passione che avevo prima. Come 2-3 anni fa, quando mi svegliavo la mattina e non vedevo l’ora di andare al centro di allenamento. Ho cominciato a sentire meno questa emozione.

E ha poi continuato:

—  

Serietà, dedizione, lavoro duro… questo è quello che ho messo nella mia carriera. Credevo nel duro lavoro, perché senza allenamento o sacrificio non raggiungi nulla nello sport. La gente mi ricorderà per questo, di sicuro, specialmente i miei compagni di squadra e gli allenatori avuti.

