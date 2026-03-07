Giacomo Bonaventura, che poche ore fa ha annunciato il ritiro dal calcio giocato, ha parlato della sua decisione ai microfoni di CBS Sports Golazo:
Bonaventura dopo l'addio: "Non mi divertivo più come prima. Al calcio ho dato tutto"
Bonaventura dopo l’addio: “Non mi divertivo più come prima. Al calcio ho dato tutto”
Le parole di Jack Bonaventura, ex centrocampista viola, per spiegare il suo addio al calcio giocato.
Tutto è stato abbastanza naturale per me perché l’ultimo anno in cui ho giocato ho cominciato a non divertirmi più come una volta. Non ho avuto infortuni o problemi fisici, ma ho sentito di non aver avuto la stessa passione che avevo prima. Come 2-3 anni fa, quando mi svegliavo la mattina e non vedevo l’ora di andare al centro di allenamento. Ho cominciato a sentire meno questa emozione.
E ha poi continuato:—
Serietà, dedizione, lavoro duro… questo è quello che ho messo nella mia carriera. Credevo nel duro lavoro, perché senza allenamento o sacrificio non raggiungi nulla nello sport. La gente mi ricorderà per questo, di sicuro, specialmente i miei compagni di squadra e gli allenatori avuti.
