Dopo il terribile tonfo in campionato a Udine, la Fiorentina ha l'obbligo di rialzarsi nel match casalingo contro il Parma. le due squadre si affronteranno in una partita fondamentale pe ri viola, alla ricerca di punti cercando di sfruttare anche il contestuale scontro diretto fra Lecce e Cremonese. Ecco dove vederla in tv e streaming.