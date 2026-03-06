Viola News
Tutte le info per il match del weekend
Dopo il terribile tonfo in campionato a Udine, la Fiorentina ha l'obbligo di rialzarsi nel match casalingo contro il Parma. le due squadre si affronteranno in una partita fondamentale pe ri viola, alla ricerca di punti cercando di sfruttare anche il contestuale scontro diretto fra Lecce e Cremonese. Ecco dove vederla in tv e streaming.

Domenica 8 marzo, ore 15:00Stadio Franchi, Firenze
TVDazn
StreamingDazn
Telecronaca Testoni
RadioRadio Bruno

Il live su Violanews.com

Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.

