VIDEO – Bonaventura lascia il calcio: “Non sento più il fuoco dentro”

Giacomo Bonaventura ha annunciato il ritiro dal calcio giocato dopo 380 presenze e 64 gol in Serie A con Atalanta, Milan e Fiorentina. "Quando non senti più il fuoco dentro significa che è ora di smettere", ha detto l'ex centrocampista, che in carriera ha indossato 18 volte la maglia della Nazionale.