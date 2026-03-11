Toni e una classifica marcatori triste: “I centravanti non stanno più in area”

Intervenuto in un podcast con l'amico ed ex compagno di squadra alla Fiorentina Giampaolo Pazzini, l'ex bomber viola Luca Toni commenta la situazione (anomala) degli attaccanti in questo campionato di Serie A:
A parte Lautaro, non c'è nessun altro in doppia cifra... Ma come si fa? Io guardo le partite e vedo gli attaccanti, i centravanti, girovagare per il campo su tutto il fronte offensivo. Ma dove vai, gli dico io... A volte vedi che vanno al cross, magari per l'esterno che taglia. Mi chiedo se non sarebbe meglio il contrario, l'attaccante deve stare in area di rigore, non scherziamo. Poi mi dicono che non sono un allenatore di Serie A, ma se io fossi in campo adesso andrei dal mister e gli direi che c'è qualcosa che non quadra...
