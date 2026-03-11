Ex viola, Folorunsho: “Non abbiamo mollato, vogliamo la salvezza il prima possibile”

Così Michael Folorunsho, presente ad un evento nel capoluogo sardo, sul momento del Cagliari (parole raccolte da tuttocagliari.net):
Il centrocampista romano analizza il momento del suo Cagliari
Anche quando perdiamo la prestazione c'è sempre, dispiace soprattutto per l'ennesimo grave infortunio che ci ha colpiti. In bocca al lupo ad Idrissi. La squadra è viva, contro il Como ad esempio meritavamo almeno un punto, adesso andremo a Pisa rispettando un avversario in difficoltà, ma con un unico obiettivo ben fissato in testa. Ovvero, tornare alla vittoria ed ai tre punti. Non molliamo un centimetro e vogliamo raggiungere questa salvezza quanto prima.
