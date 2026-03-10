Palladino dopo tonfo col Bayern: “Ingiocabili a tratti. Due punte? Lo rifarei”

Le parole del tecnico dell'Atalanta dopo la sconfitta contro il Bayern

Redazione VN 10 marzo 2026 (modifica il 10 marzo 2026 | 23:58)

Dopo il pesante 1-6 subito dall’Atalanta contro il Bayern Monaco, l’allenatore nerazzurro Raffaele Palladino ha commentato la gara ai microfoni di Sky, difendendo con convinzione l’approccio offensivo della sua squadra.

Il tecnico ha innanzitutto riconosciuto la superiorità degli avversari: «Intanto complimenti al Bayern Monaco, una squadra fortissima che ha confermato quello che ci aspettavamo. Ingiocabili a tratti». Palladino ha poi voluto rendere omaggio al pubblico bergamasco, che non ha mai smesso di sostenere la squadra nonostante il risultato pesante: «Stasera il migliore in campo è stato il pubblico che ci ha sostenuti fino alla fine, nonostante una sconfitta che ci fa male».

Nonostante il passivo, l’allenatore ha ribadito che non cambierebbe l’atteggiamento tattico scelto per la partita: «Se la rigiocherei così? Sì. Se siamo qua è grazie a questa mentalità. Non mi piace snaturarmi e non piace nemmeno alla mia squadra». Uno stile di gioco che Palladino non intende abbandonare: «Noi non cambieremo, non difenderemo mai a zona».

Il tecnico ha poi sottolineato la qualità straordinaria del Bayern, capace di colpire indipendentemente dal sistema difensivo utilizzato: «Non ho mai visto dei calciatori con questa velocità, controllo, smarcamento, trasmissione di palla. La davano sempre giusta, sul piede giusto, con il giro giusto. Potevi difendere anche con due linee da cinque, ma questi ti facevano male lo stesso».

Infine uno sguardo al futuro, con l’obiettivo di reagire subito: «O si vince o si impara, e stasera impariamo. Sono sicuro che già da sabato contro l’Inter reagiremo».