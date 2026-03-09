Iachini sondato da un club in crisi: allenerebbe due giocatori della Fiorentina

Beppe Iachini alla fine potrebbe davvero tornare ad allenare, ma non in Serie A. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l'ex Fiorentina sarebbe stato sondato dalla dirigenza della Sampdoria.

L'avventura di Gregucci e Foti sembra destinata a concludersi dopo la sconfitta con il Frosinone. Iachini troverebbe Tommaso Martinelli, che sta stupendo tutti in maglia blucerchiata, e Antonin Barak, tecnicamente ancora in prestito dalla Fiorentina.