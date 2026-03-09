La Fiorentina è in piena lotta salvezza e lunedì sfiderà la Cremonese in una partita che vale una finale.Il pareggio della squadra viola contro il Parma ha scatenato la contestazione dello stadio Franchi, tornato a fischiare dirigenza e giocatori. Mentre Paolo Vanoli cerca di salvare il salvabile,partendo dalla Fiorentina stessa, a Torino e a Genova la situazione sembra invece migliorata.
altre news
Firenze non li voleva, ma adesso stanno salvando Genoa e Torino
Partendo dalla squadra di Cairo, in crisi nera con Baroni, che sembra aver ritrovato nuova linfa con l’arrivo di Roberto D’Aversa. Una vittoria contro la Lazio e una prestazione convincente contro il Napoli di Antonio Conte, in una partita persa per 2-1. Insomma, una squadra viva e combattiva, tutto ciò che al momento non sembra essere la Fiorentina. Per dovere di cronaca è giusto ricordare come la dirigenza viola, prima di puntare su Paolo Vanoli, avesse chiuso per l’arrivo dell’ex tecnico dell’Empoli, poi saltato a causa del malcontento della piazza.
LEGGI ANCHE
Discorso simile per Daniele De Rossi. Allenatore molto vicino a Daniele Pradè, che già in estate sarebbe potuto finire sulla panchina viola ed è stato accostato a Firenze durante la crisi legata a Stefano Pioli. Anche in quel caso, però, la piazza fiorentina non vedeva di buon occhio l’ex Roma: un po’ per il suo rapporto con l’ex direttore sportivo, ma anche per una carriera da allenatore considerata ancora poco esperta. Basta però guardare il suo Genoa, vittorioso contro Gasperini, per capire le potenzialità di questo allenatore.
Con il senno di poi siamo tutti più bravi. Ma guardando la Fiorentina di adesso e le sue rivali, certe riflessioni vengono quasi spontanee.
© RIPRODUZIONE RISERVATA