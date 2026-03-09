La Fiorentina è in piena lotta salvezza e lunedì sfiderà la Cremonese in una partita che vale una finale.Il pareggio della squadra viola contro il Parma ha scatenato la contestazione dello stadio Franchi, tornato a fischiare dirigenza e giocatori. Mentre Paolo Vanoli cerca di salvare il salvabile,partendo dalla Fiorentina stessa, a Torino e a Genova la situazione sembra invece migliorata.