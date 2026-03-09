Nazione: “Con la Cremonese una finale. Ma per la Fiorentina sarà difficilissimo”

La Nazione sulla sfida di lunedì

Redazione VN 9 marzo 2026 (modifica il 9 marzo 2026 | 08:42)

La sfida tra Fiorentina e Cremonese, in programma lunedì sera alle 20:45 per la 29ª giornata, rappresenta uno degli incroci più delicati e potenzialmente decisivi della stagione. Dopo il pareggio deludente contro il Parma, la Fiorentina si trova quart’ultima con 25 punti, mentre la Cremonese, sconfitta a Lecce, è terz’ultima con 24. La partita assume quindi il valore di uno spareggio salvezza: per i grigiorossi vincere significherebbe sorpassare i viola e rilanciare le proprie speranze di permanenza in Serie A, mentre per la squadra di Vanoli il successo varrebbe quasi una salvezza anticipata, da consolidare poi nelle giornate successive.

In uno scontro diretto di questo peso, numeri e calcoli contano fino a un certo punto, perché la Fiorentina dovrà affrontare diverse difficoltà. La Cremonese arriva infatti da una sconfitta segnata da polemiche arbitrali che hanno aumentato tensione e motivazione all’interno dell’ambiente. Questo potrebbe trasformare la partita in una battaglia ancora più intensa dal punto di vista emotivo.

A rendere la trasferta ancora più complicata sarà anche il contesto dello stadio Zini, che si preannuncia tutto esaurito e molto caldo vista l’importanza della gara. Inoltre la Fiorentina dovrà giocare senza il supporto dei propri tifosi, a causa del divieto di trasferta, privandosi di quello che sarebbe stato un esodo massiccio. Tutti elementi che rendono la sfida di Cremona un passaggio cruciale e carico di pressione per il futuro dei viola. Lo scrive la Nazione.