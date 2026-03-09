Il Corriere Fiorentino critica duramente alcuni singoli della Fiorentina. Le pagelle di David Guetta, storica voce viola, non lasciano scampo a nessuno. Da Dodò a Vanoli, passando per Gudmundsson e Piccoli. Ecco alcuni commenti: (RASSEGNA VN - FIORENTINA INGUARDABILE. E ADESSO?)
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa CorFio duro: “Dodò vuole pure più soldi, Gud inutile. Vanoli? Andava esonerato prima”
Corriere Fiorentino
CorFio duro: “Dodò vuole pure più soldi, Gud inutile. Vanoli? Andava esonerato prima”
I duri commenti del Corriere Fiorentino
DODO 4—
Irritante. E pensare che si ritiene un giocatore top, tanto da rifiutare sdegnosamente le proposte di rinnovo di contratto perché vuole molti più soldi. Un cross in tutta la partita, un’ammonizione nel finale.
HARRISON 4,5—
Disperazione. Mezzo voto in più per il coraggio di provarci, ma quei palloni buttati nel mezzo senza alcun criterio gettano nello sconforto il popolo viola.
PICCOLI 4,5—
Molle. Inizia benino, saltando su tutti i palloni che volano dalla sua arte, poi si perde, ingaggiando duelli senza senso con Circati fino ad arrivare a sprecare la palla gol che gli capita sul destro nell’unico cross indovinato di Harrison.
GUDMUNDSSON 4,5—
Inutile. E pensare che aveva anche la claque (leggi la famiglia) al Franchi. Sette palle perse, un continuo e vano caracollare sulla sinistra in attesa dell’ispirazione che non arriva mai.
VANOLI 4—
Insostituibile. A questo punto che vuoi fare? A dieci giornate dalla fine di questo strazio, certificata l’incapacità di dare un gioco alla Fiorentina non si può che continuare con lui: andava cambiato prima, dopo il Verona.
© RIPRODUZIONE RISERVATA