La Fiorentina ha in mente un obiettivo per la sfida di lunedì contro la Cremonese, recuperare Moise Kean. Il Corriere Fiorentino però lancia l'allarme e rimane pessimista su un possibile rientro dell'ex Juventus.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Fiorentina, piove sul bagnato? CorFio: “Brutte notizie dal fronte Kean”
news viola
Fiorentina, piove sul bagnato? CorFio: “Brutte notizie dal fronte Kean”
Senza Kean sono guai
Con appena 4 gol fin qui segnati in serie A, cui aggiungere i 2 messi a segno dalla punta, il duo Piccoli-Gudmundsson ha messo a nudo i limiti di un attacco che senza le sue prime firme stenta a rendersi pericoloso in zona gol. E per forza di cose mantiene intatte paure e preoccupazioni in vista della trasferta (fondamentale) di lunedì prossimo a Cremona, quando Kean potrebbe esser costretto a restare nuovamente fuori per i problemi alla tibia, al pari di Solomon alle prese con tempi di recupero ancora più lunghi visto il recupero dall’infortunio muscolare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA