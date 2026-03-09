Viola News
Fiorentina, piove sul bagnato? CorFio: “Brutte notizie dal fronte Kean”

Senza Kean sono guai
La Fiorentina ha in mente un obiettivo per la sfida di lunedì contro la Cremonese, recuperare Moise Kean. Il Corriere Fiorentino però lancia l'allarme e rimane pessimista su un possibile rientro dell'ex Juventus.

Con appena 4 gol fin qui segnati in serie A, cui aggiungere i 2 messi a segno dalla punta, il duo Piccoli-Gudmundsson ha messo a nudo i limiti di un attacco che senza le sue prime firme stenta a rendersi pericoloso in zona gol. E per forza di cose mantiene intatte paure e preoccupazioni in vista della trasferta (fondamentale) di lunedì prossimo a Cremona, quando Kean potrebbe esser costretto a restare nuovamente fuori per i problemi alla tibia, al pari di Solomon alle prese con tempi di recupero ancora più lunghi visto il recupero dall’infortunio muscolare.

