TS: “Senza Kean la Fiorentina non crea pericoli. Tradita dai propri trascinatori”

La Fiorentina esce dal campo tra la contestazione del proprio pubblico , sempre più amareggiato. Battere il Parma avrebbe significato presentarsi lunedì prossimo a Cremona, in uno scontro diretto che può davvero incidere sulla corsa salvezza, con tre punti di vantaggio sulla squadra lombarda uscita ko a Lecce. Ma la Fiorentina non ha saputo sfruttare l'occasione.

Il risultato di ieri è specchio della sua pochezza a livello di gioco e di atteggiamento. L'unica consolazione è che - dovesse finire oggi il campionato - la Fiorentina sarebbe salva per la prima volta in stagione. Ma mancano ancora dieci giornate e per sperare nella salvezza serve dare di più.