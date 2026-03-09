La Fiorentina esce dal campo tra la contestazione del proprio pubblico, sempre più amareggiato. Battere il Parma avrebbe significato presentarsi lunedì prossimo a Cremona, in uno scontro diretto che può davvero incidere sulla corsa salvezza, con tre punti di vantaggio sulla squadra lombarda uscita ko a Lecce. Ma la Fiorentina non ha saputo sfruttare l'occasione.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa TS: “Senza Kean la Fiorentina non crea pericoli. Tradita dai propri trascinatori”
Tuttosport
TS: “Senza Kean la Fiorentina non crea pericoli. Tradita dai propri trascinatori”
L'analisi di Tuttosport sulla partita contro il Parma
Il risultato di ieri è specchio della sua pochezza a livello di gioco e di atteggiamento. L'unica consolazione è che - dovesse finire oggi il campionato - la Fiorentina sarebbe salva per la prima volta in stagione. Ma mancano ancora dieci giornate e per sperare nella salvezza serve dare di più.
Senza Kean la formazione gigliata non ha mai dato l'impressione di poter creare grandi pericoli e di prendere in mano la partita. Piccoli, Gudmundsson, Dodò, Fagioli, giocatori che avrebbero dovuto trascinare la Fiorentina e che invece l'hanno tradita. Lo scrive Tuttosport.
© RIPRODUZIONE RISERVATA