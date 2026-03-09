Viola News
Tuttosport

TS: “Senza Kean la Fiorentina non crea pericoli. Tradita dai propri trascinatori”

Kean
L'analisi di Tuttosport sulla partita contro il Parma
Redazione VN

La Fiorentina esce dal campo tra la contestazione del proprio pubblico, sempre più amareggiato. Battere il Parma avrebbe significato presentarsi lunedì prossimo a Cremona, in uno scontro diretto che può davvero incidere sulla corsa salvezza, con tre punti di vantaggio sulla squadra lombarda uscita ko a Lecce. Ma la Fiorentina non ha saputo sfruttare l'occasione.

Il risultato di ieri è specchio della sua pochezza a livello di gioco e di atteggiamento. L'unica consolazione è che - dovesse finire oggi il campionato - la Fiorentina sarebbe salva per la prima volta in stagione. Ma mancano ancora dieci giornate e per sperare nella salvezza serve dare di più.

Senza Kean la formazione gigliata non ha mai dato l'impressione di poter creare grandi pericoli e di prendere in mano la partita. Piccoli, Gudmundsson, Dodò, Fagioli, giocatori che avrebbero dovuto trascinare la Fiorentina e che invece l'hanno tradita. Lo scrive Tuttosport.

