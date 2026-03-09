Repubblica: “Quello di Gosens l’unico tiro in porta. Fiorentina mai pericolosa”

La Fiorentina ha provato in tutti i modi ad avere a disposizione Moise Kean. Purtroppo l'attaccante non ce la fa e va addirittura in tribuna, sostituito da Piccoli con Harrison e Gudmundsson sugli esterni. La vera sorpresa di formazione è Ndour per Brescianini in mezzo con Fagioli e Mandragora, mentre la difesa si ripresenta a quattro con Pongracic e Ranieri al centro, Dodo e Gosens terzini.