La Fiorentina ha provato in tutti i modi ad avere a disposizione Moise Kean. Purtroppo l'attaccante non ce la fa e va addirittura in tribuna, sostituito da Piccoli con Harrison e Gudmundsson sugli esterni. La vera sorpresa di formazione è Ndour per Brescianini in mezzo con Fagioli e Mandragora, mentre la difesa si ripresenta a quattro con Pongracic e Ranieri al centro, Dodo e Gosens terzini.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Repubblica: “Quello di Gosens l’unico tiro in porta. Fiorentina mai pericolosa”
La Repubblica
Repubblica: “Quello di Gosens l’unico tiro in porta. Fiorentina mai pericolosa”
La Fiorentina esce dalla gara del Franchi con un solo tiro verso la porta
Un'avvio incoraggiante da parte della Fiorentina che parte con un tiro di Gosens parato da Corvi. L'unica conclusione verso la porta che la squadra di Vanoli riuscirà a produrre. Passata la fiammata iniziale la Fiorentina rallenta il ritmo, le giocate spesso finiscono in cross innocui dalla trequarti con la difesa del Parma, che respinge ogni situazione.
Il secondo tempo si apre con un'occasione da parte di Piccoli murato da Delprato, tanti altri cross, qualche mischia, ma mai un reale pericolo per i gialloblù che nel finale provano anche il colpaccio. Lunedì contro la Cremonese sarà l'ennesimo scontro diretto per evitare la retrocessione. Lo scrive La Repubblica.
© RIPRODUZIONE RISERVATA