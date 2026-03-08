CorSport su Piccoli: “Dimostri di valere i 25 milioni pagati dalla Fiorentina”

Piccoli sfida il Parma

Redazione VN 8 marzo - 09:44

La partita contro il Parma rappresenta un’occasione importante per Roberto Piccoli, chiamato a lasciare finalmente un segno significativo nella sua prima stagione con la Fiorentina. Con Moise Kean alle prese con un nuovo problema alla tibia, l’attaccante bergamasco avrà la responsabilità di guidare l’attacco viola in una sfida fondamentale per la salvezza. Per lui è anche un momento personale delicato: la società ha investito circa 25 milioni per portarlo dal Cagliari e ora ci si aspetta che l’investimento tecnico inizi davvero a dare risultati.

Piccoli torna titolare in Serie A dopo oltre un mese e dopo aver giocato pochissimi minuti nelle ultime giornate. Finora il suo rendimento è stato limitato: appena due gol in 23 presenze e poco più di mille minuti complessivi, segnati contro il Genoa a novembre e contro il Bologna a gennaio. Anche in passato era già capitato che sostituisse Kean, come nella trasferta di Napoli, ma stavolta il peso dell’attacco sarà interamente sulle sue spalle.

Per questo Fiorentina-Parma può diventare un momento decisivo della sua stagione. Piccoli non è chiamato solo a segnare, ma anche a interpretare il ruolo di centravanti come punto di riferimento della squadra, capace di trascinare i compagni e dare profondità al gioco. L’obiettivo è dimostrare di poter essere più di una semplice alternativa, trasformando l’investimento fatto dal club in un vero valore tecnico per la squadra. Lo scrive il Corriere dello Sport.