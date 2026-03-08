Fagioli ritrova Cherubini. Gazzetta: “Ecco cosa dice l’ex dirigente della Juve”

Verso Fiorentina-Parma La Gazzetta dello Sport riprende una sfida "a distanza" che riguarda le due squadre. Perché il DS emiliano Cherubini, con un lungo passato alla Juventus, si ritroverà di fronte da avversario quel Nicolò Fagioli che ha sempre ritenuto uno dei talenti più importanti in bianconero. Visto che l'altra vecchia conoscenza Kean sarà probabilmente al massimo in panchina, ritrovare il ragazzo piacentino sarà bello. "Vederlo giocare è un piacere, conosce calcio e tempi di gioco, come si smarca e come si passa la palla" diceva di lui il dirigente nel 2018, quando ancora era nelle giovanili.

Sulle orme di Pirlo

Fagioli sta giocando stabilmente da regista a Firenze e dopo un periodo di apprendistato ha iniziato il suo percorso sulle orme di Pirlo, che proprio lo fece esordire in A. Oggi è un giocatore completo, che affronterà Nicolussi Caviglia nuovamente avversario (e in viola concorrente in mediana). Sempre titolare nelle ultime 16 gare, prima rete a Como e poi bis in Europa: è un trascinatore. La Fiorentina ha investito 16 milioni per lui e ora vuole goderselo, specialmente in un'occasione cruciale come quella di oggi. Servono punti e Fagioli c'è.