Nazione: “Dovesse andarsene Kean, Piccoli sarebbe pronto per la Fiorentina?”

Roberto Piccoli ha vissuto l’intera settimana preparandosi come se dovesse partire titolare contro il Parma. Pur sapendo che Moise Kean avrebbe avuto la precedenza, l’attaccante si è allenato mentalmente e tatticamente per farsi trovare pronto. La conferma è arrivata alla vigilia, quando Kean non ha preso parte alla rifinitura dopo giorni di terapie per il problema alla tibia: un segnale che ha di fatto consegnato a Piccoli la maglia da titolare.