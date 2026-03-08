Nazione: “Dovesse andarsene Kean, Piccoli sarebbe pronto per la Fiorentina?”

La partita contro il Parma diventa quindi un banco di prova significativo anche in prospettiva futura. La società deve capire se Piccoli possa diventare un punto di riferimento dell’attacco, soprattutto nel caso in cui Kean non dovesse restare. Rispetto al compagno ha caratteristiche diverse, più orientate al dialogo con i compagni e alla costruzione del gioco, qualità che potrebbero favorire l’intesa con Gudmundsson. Per battere il Parma serviranno infatti un centravanti efficace e la creatività del numero 10 per trovare spazi contro una squadra solida anche in trasferta. Lo scrive la Nazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA