Nazione: “Franchi pieno. I tifosi si aspettano di più dalla Fiorentina”

Il Franchi si riempie

Redazione VN 8 marzo 2026 (modifica il 8 marzo 2026 | 08:54)

Sarà un 'Franchi' di fatto quasi pieno quello che farà da cornice a Fiorentina-Parma. La prevendita lanciata dal club viola è partita in sordina all'inizio della settimana, complici anche le batoste contro Jagiellonia e Udinese. Poi si è compresa l'importanza della partita in chiave salvezza e allora il popolo viola ha risposto come sempre alla grande. Sugli spalti del Franchi oggi saranno circa 21.000 i presenti, pronti a fare la propria parte per spingere i ragazzi di Vanoli verso il successo.

Sono stati giorni di mugugni e preoccupazione, in tanti pensavano di essere fuori dal tunnel dopo le tre vittorie consecutive della settimana precedente. Niente da fare, c'è da lottare ancora con il coltello tra i denti. Il tifo organizzato ce la metterà tutta nei novanta e oltre minuti di gioco. Sostegno assicurato per Gudmundsson e compagni, poi è chiaro che servirà una risposta importante da parte dei giocatori in campo. Tradotto: una vittoria.

Perché il malcontento è li che cova sotto la cenere. Di Udine non è piaciuto nemmeno l'atteggiamento messo in campo, al di là del fatto che le partite si possono anche perdere. Ma non si è vista una Fiorentina battagliera, come adesso la vuole la propria gente. Vittorie sporche, come quella con la Cremonese o la più recente col Pisa, fanno la differenza. La Fiesole lo ha già fatto capire ai calciatori. Sostegno incondizionato prima e durante il match, il clima del dopo partita sarà invece molto condizionato dal risultato. Lo scrive la Nazione.