Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Repubblica: “Ennesima occasione sprecata. Ma c’è una nota positiva”

La Repubblica

Repubblica: “Ennesima occasione sprecata. Ma c’è una nota positiva”

Repubblica: “Ennesima occasione sprecata. Ma c’è una nota positiva” - immagine 1
La Fiorentina fallisce contro il Parma e si porta un punto sopra la Cremonese
Redazione VN

Nonostante la noiosità della partita, l'unica nota positiva è il punto guadagnato in classifica sulla Cremonese che varrebbe la salvezza virtuale. Per il resto c'è poco da festeggiare, considerando la prestazione.

Per l'ennesima volta la Fiorentina ha sprecato un'occasione approcciando la gara con la paura di perdere più che con la voglia di vincere.

LEGGI ANCHE

Per questo i tifosi a fine partita hanno intonato i cori: «Andate a lavorare», «Se andiamo in B vi facciamo un c..o così», «Vogliamo gente che lotta». E nei novanta minuti brusii e fischi hanno accompagnato le giocate viola.

Lo scrive La Repubblica.

Leggi anche
Gazzetta ammette: “La Fiorentina non perde perché il Parma non prova a vincere”
Fiorentina, piove sul bagnato? CorFio: “Brutte notizie dal fronte Kean”

© RIPRODUZIONE RISERVATA