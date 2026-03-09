Nonostante la noiosità della partita, l'unica nota positiva è il punto guadagnato in classifica sulla Cremonese che varrebbe la salvezza virtuale. Per il resto c'è poco da festeggiare, considerando la prestazione.
VIOLA NEWS
Repubblica: “Ennesima occasione sprecata. Ma c’è una nota positiva”
La Fiorentina fallisce contro il Parma e si porta un punto sopra la Cremonese
Per l'ennesima volta la Fiorentina ha sprecato un'occasione approcciando la gara con la paura di perdere più che con la voglia di vincere.
Per questo i tifosi a fine partita hanno intonato i cori: «Andate a lavorare», «Se andiamo in B vi facciamo un c..o così», «Vogliamo gente che lotta». E nei novanta minuti brusii e fischi hanno accompagnato le giocate viola.
Lo scrive La Repubblica.
