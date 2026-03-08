Fiorentina-Parma, pagelle VN: Dodò rischia di combinarla. Piccoli, spreco gigante

GOSENS 6,5 - Duetta bene in fascia con Gudmundsson lanciando poi Piccoli in profondità, ma pallone leggermente troppo lungo. Mette dentro due ottimi cross rasoterra, ma non c'è nessun compagno pronto ad intervenire sul primo palo. Caparbio all'89' ad andare fino in fondo e mettere dentro un pallone succulento: ancora una volta nessuno in area.
Le pagelle di Fiorentina-Parma: Dodò rischia di combinarla grossa. Piccoli spreca un gol madornale. Si salvano Gosens e Ranieri
DODO 4,5 - Si intestardisce nel carcare di puntare l'avversario per arrivare in fondo a crossare e perde palla. Stessa identica situazione al 17, causando una ripartenza fortunatamente negata dalla difesa viola. Attento in copertura su Valeri, ma troppo sufficiente palla al piede. Perde un pallone gigantesco a metà campo dopo un angolo a favore e poi spende il giallo atterrando Oristanio. Che rischio! Peggiore in campo
