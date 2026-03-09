Viola News
Guetta commenta: “Guardare la Fiorentina è quasi un atto di fede calcistica”

L'opinione di David Guetta
David Guetta Editorialista 

David Guetta, direttore del Pentasport di Radio Bruno e storica voce viola, ha commentato così la sfida tra Fiorentina e Parma. Ecco le sue parole: (ARTICOLO COMPLETO SU FIRENZEDINTORNI.IT)

Assistere alle partite della Fiorentina è diventato quasi un atto di fede calcistica. Lo spettacolo è sconsolante, le prestazioni di alcuni dei suoi giocatori più pagati, leggi ieri Dodo e Gudmundsson, sono irritanti e verrebbe voglia di cambiare sport, ma al tifo non si comanda e allora la maggior parte del popolo viola si sottopone con rassegnazione al supplizio fino al novantesimo e oltre.

