Guetta commenta: “Guardare la Fiorentina è quasi un atto di fede calcistica”

David Guetta, direttore del Pentasport di Radio Bruno e storica voce viola, ha commentato così la sfida tra Fiorentina e Parma. Ecco le sue parole: ( ARTICOLO COMPLETO SU FIRENZEDINTORNI.IT )

Assistere alle partite della Fiorentina è diventato quasi un atto di fede calcistica. Lo spettacolo è sconsolante, le prestazioni di alcuni dei suoi giocatori più pagati, leggi ieri Dodo e Gudmundsson, sono irritanti e verrebbe voglia di cambiare sport, ma al tifo non si comanda e allora la maggior parte del popolo viola si sottopone con rassegnazione al supplizio fino al novantesimo e oltre.