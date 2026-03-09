La Fiorentina mette la testa fuori dalla zona retrocessione per la prima volta in questa balorda stagione ma il punto che glielo permette è un fatturato troppo avaro per osservare con ottimismo la classifica.
Gazzetta: "Nuvoloni sul Franchi, lunedì spareggio salvezza per la Fiorentina"
Dalla partita interna con il Parma i tifosi viola si aspettavano molto di più di un insipido pareggio, senza gol e pure senza tiri nello specchio della porta.
I nuvoloni che si addensano sul Franchi insieme ai fischi del pubblico di fede viola a fine partita sembrano il presagio della tempesta in arrivo: lunedì prossimo, dopo l'impiccio della Conference League contro il Rakow, c'è la trasfera di Cremona che a questo punto assume tutte le sembianze di uno spareggio. E la Fiorentina non ci arriva di sicuro al massimo delle proprie potenzialità. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
