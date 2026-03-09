Viola News
Gazzetta dello Sport

Gazzetta: “Nuvoloni sul Franchi, lunedì spareggio salvezza per la Fiorentina”

L'analisi della Gazzetta
Redazione VN

La Fiorentina mette la testa fuori dalla zona retrocessione per la prima volta in questa balorda stagione ma il punto che glielo permette è un fatturato troppo avaro per osservare con ottimismo la classifica.

Dalla partita interna con il Parma i tifosi viola si aspettavano molto di più di un insipido pareggio, senza gol e pure senza tiri nello specchio della porta.

I nuvoloni che si addensano sul Franchi insieme ai fischi del pubblico di fede viola a fine partita sembrano il presagio della tempesta in arrivo: lunedì prossimo, dopo l'impiccio della Conference League contro il Rakow, c'è la trasfera di Cremona che a questo punto assume tutte le sembianze di uno spareggio. E la Fiorentina non ci arriva di sicuro al massimo delle proprie potenzialità. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. 

