Gazzetta: “A Cuesta il punto va bene, alla Fiorentina meno. Anzi, quasi per niente”

Il possesso palla lasciato alla Viola sembra una strategia voluta. Quando è in possesso, la squadra di Cuesta è molto più mobile: Keita arretra a costruire, Strefezza naviga in liberta in orizzontale, Sorensen - la mezzala sinistra - si muove in zone non sue, apre linee di passaggio e spazi. Keita ne approfitta a conclusione del primo tempo per inquadrare la porta: il suo diagonale è fuori di pochissimo.