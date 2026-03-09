CorSport: “Il punto sulla Cremonese non illude nessuno. Fiorentina inguardabile!”

Il Corriere dello Sport su Fiorentina-Parma

Redazione VN 9 marzo 2026 (modifica il 9 marzo 2026 | 08:56)

La Fiorentina non riesce nemmeno a parlare di “occasione persa”, (RASSEGNA VN - FIORENTINA INGUARDABILE. E ADESSO?) perché per perderla bisognerebbe prima crearla. Nella storica gara numero 3.000 in Serie A, i viola offrono invece una prestazione povera di idee, gioco e determinazione. Paradossalmente, grazie alla sconfitta della Cremonese a Lecce la squadra di Vanoli sale al quart’ultimo posto e sarebbe momentaneamente salva, ma il solo punto di vantaggio non rassicura nessuno. I tifosi del Franchi lo dimostrano con fischi e cori di protesta, consapevoli che lo scontro diretto di lunedì a Cremona sarà decisivo per il destino della stagione.

La partita contro il Parma è stata segnata da un “zero assoluto” sul piano offensivo. Gli emiliani, tranquilli in classifica e organizzati con una difesa molto compatta, si sono limitati a controllare una Fiorentina incapace di creare pericoli reali. Nel primo tempo i viola producono appena un tentativo verso la porta con Gosens, mentre il Parma risponde con qualche tiro di Strefezza e Keita e una mischia davanti a Corvi senza esito. Il risultato è una frazione senza ritmo e senza emozioni, con i viola incapaci di costruire azioni degne di nota.

Anche nella ripresa le speranze di reazione svaniscono quasi subito. In pochi minuti la Fiorentina fallisce le uniche due mezze occasioni con Fagioli e soprattutto con Piccoli, troppo lento a concludere permettendo a Delprato di salvare. Senza l’infortunato Moise Kean e con una panchina che offre poche soluzioni, la squadra si spegne definitivamente mentre il Parma si chiude ancora di più. Il finale diventa un lento conto alla rovescia verso il 90’, con il pubblico più preoccupato di non subire un gol beffa che fiducioso di segnare: il simbolo di una Fiorentina bloccata dalla paura e dalle proprie difficoltà. Lo scrive il Corriere dello Sport.