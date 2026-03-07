Palladino allenatore del mese. E con l’Udinese arriva il pareggio in rimonta

Raffaele Palladino, subentrato in corsa durante questa stagione sulla panchina dell'Atalanta al posto di Ivan Juric, è stato votato come miglior allenatore del mese di febbraio in Serie A per il grande lavoro svolto. E in parte ha potuto anche festeggiare quest'oggi, perché la sua squadra, dall'essere sotto di due reti in casa contro l'Udinese, è riuscita a rimontare e pareggiare 2-2 grazie alla doppietta di Scamacca.