L'ex attaccante viola, Giuseppe Rossi, ai microfoni di BetVictor Online Casino e GOAL si è soffermato sulle prestazioni di Moise Kean. Le sue dichiarazioni:
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Pepito su Kean: “La Fiorentina ha bisogno di lui. In Premier può fare bene”
L'ex attaccante viola, Pepito Rossi, si è sulle prestazioni di Moise Kean.
Ha fatto una grande stagione l'anno scorso. Quest'anno sta faticando. Sta faticando un po'. Sta ritrovando la forma nell'ultimo mese, il che è ottimo per la Fiorentina. Hanno sicuramente bisogno dei suoi gol.
Adatto alla Premier?—
Ma sì, è un giocatore che può portare quella fisicità in attacco, quella velocità e quella capacità realizzativa, cosa in cui è sempre stato bravo. Quindi sì, ha più esperienza, ha più bagaglio tecnico ora che ha 26 anni. Perciò, penso che se dovesse arrivare in Premier League, sarebbe una cosa molto positiva per lui.
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