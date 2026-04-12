Nazione: “Firenze, Sarri e quella telefonata. Paratici potrebbe riprovarci”

Gli resta una semifinale di ritorno di Coppa Italia da giocarsi contro l'Atalanta, unica porta per provare a tornare in Europa. Ma il suo futuro è incerto.Ecco perché vederlo sbucare dalle scalette del Franchi domani sera sarà suggestivo. Non tanto per il cantiere della Fiesole che comparirà in ogni fotografia. Sarri e Firenze si stuzzicano da tempo. dopo Palladino sembrava potesse essere suo. Firenze ci provò, tappezzando la zona dello stadio con tanti fogli con la sua faccia. Lui qualche tempo dopo confermò. «C'è stata la chiamata di un dirigente della Fiorentina, ma avevo già firmato con la Lazio». Per poi ribadire. «Ringrazio il popolo viola. Sapere che hanno attaccato le mie foto per Firenze è una cosa bellissima e sarò sempre riconoscente».