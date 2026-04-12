Il Corriere dello Sport si sofferma su Moise Kean.Nel suo caso il problema alla tibia si risolve solo con uno stop prolungato che al momento non è possibile e allora gli è stata risparmiata la trasferta europea per evitare il doppio impegno ravvicinato, quello sì insostenibile.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa CorSport: “Ecco cosa servirebbe a Moise Kean per guarire dal problema alla tibia”
Corriere dello Sport
CorSport: “Ecco cosa servirebbe a Moise Kean per guarire dal problema alla tibia”
Il Corriere dello Sport su Moise Kean
E siccome le condizioni sono sempre le stesse e non cambiano al trascorrere del tempo, se domani non sente dolore gioca, sennò se ne riparla per il Sassuolo. La speranza (tale è) per Vanoli è di averlo almeno in panchina. Stesso ragionamento vale per Parisi e Solomon.
© RIPRODUZIONE RISERVATA