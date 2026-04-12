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Corriere dello Sport

CorSport: “Ecco cosa servirebbe a Moise Kean per guarire dal problema alla tibia”

CorSport: “Ecco cosa servirebbe a Moise Kean per guarire dal problema alla tibia” - immagine 1
Il Corriere dello Sport su Moise Kean
Redazione VN

Il Corriere dello Sport si sofferma su Moise Kean.Nel suo caso il problema alla tibia si risolve solo con uno stop prolungato che al momento non è possibile e allora gli è stata risparmiata la trasferta europea per evitare il doppio impegno ravvicinato, quello sì insostenibile.

E siccome le condizioni sono sempre le stesse e non cambiano al trascorrere del tempo, se domani non sente dolore gioca, sennò se ne riparla per il Sassuolo. La speranza (tale è) per Vanoli è di averlo almeno in panchina. Stesso ragionamento vale per Parisi e Solomon. 

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