CorSport: “Senza Fagioli e Gudmundsson, l’emergenza per Vanoli è totale”

Al momento, invece, sono tre i titolari potenzialmente di nuovo fuori dalla formazione (Solomon, Parisi e Kean) di partenza per delineare un quadro che diventa a tinte fosche aggiungendone due fuori di sicuro: Fagioli e Gudmundsson.

Ammonito in diffida il primo a Verona, espulso il secondo, entrambi fermati dal giudice sportivo per un turno che gli farà saltare la Lazio: e se non c’è mai un’occasione giusta per rimanere ai margini quando la squadra ha bisogno, questa lo è ancora meno per il valore dei punti che si porta dietro. Lo scrive il Corriere dello Sport.