CorFio non ha dubbi: “Kean ci sarà col la Lazio”. Ma la fiducia non si ferma a Moise

Moderato ottimismo. È questo il sentimento che aleggia al Viola Park per il recupero degli infortunati verso la partita con la Lazio. Pochi i dubbi sulla presenza di Kean: alle prese da mesi con un problema alla tibia, è stato tenuto a riposo a Londra proprio in funzione della gara di domani.

Solomon e Parisi, out rispettivamente da otto e due partite, proveranno a rientrare tra i convocati anche se la prudenza è d’obbligo: decisive le valutazioni odierne. Più in ritardo Fortini, ancora alle prese con la lombalgia. Lo scrive il Corriere Fiorentino.