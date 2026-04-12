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Corriere Fiorentino

CorFio non ha dubbi: “Kean ci sarà col la Lazio”. Ma la fiducia non si ferma a Moise

CorFio non ha dubbi: “Kean ci sarà col la Lazio”. Ma la fiducia non si ferma a Moise - immagine 1
CorFio su Kean ma non solo
Redazione VN

Moderato ottimismo. È questo il sentimento che aleggia al Viola Park per il recupero degli infortunati verso la partita con la Lazio. Pochi i dubbi sulla presenza di Kean:alle prese da mesi con un problema alla tibia, è stato tenuto a riposo a Londra proprio in funzione della gara di domani.

Solomon e Parisi, out rispettivamente da otto e due partite, proveranno a rientrare tra i convocati anche se la prudenza è d’obbligo: decisive le valutazioni odierne. Più in ritardo Fortini, ancora alle prese con la lombalgia. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

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