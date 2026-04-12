Il Corriere dello Sportsi sofferma su Manor Solomon.L’israeliano era in gruppo anche il 28 marzo, sabato della seduta aperta ai tifosi viola, poi non è stato convocato né a Verona e né a Londra, però stavolta ci sarà.
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VIOLA NEWS news viola stampa CorSport: “Ecco cosa filtra dal VP sulle condizioni di Manor Solomon”
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CorSport: “Ecco cosa filtra dal VP sulle condizioni di Manor Solomon”
Il Corriere dello Sport su Solomon
Serve comunque esercizio di grande ottimismo per vederlo subito titolare a quarantacinque giorni esatti dall’infortunio ai flessori della coscia destra (ritorno con lo Jagiellonia del 26 febbraio), senza neppure un minuto ufficiale nelle gambe e conoscendo il modus operandi di Vanoli e in generale di un po’ tutti gli allenatori di fronte a situazioni del genere.
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