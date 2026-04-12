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Corriere dello Sport

CorSport: “Ecco cosa filtra dal VP sulle condizioni di Manor Solomon”

Copertina Solomon
Il Corriere dello Sport su Solomon
Redazione VN

Il Corriere dello Sportsi sofferma su Manor Solomon.L’israeliano era in gruppo anche il 28 marzo, sabato della seduta aperta ai tifosi viola, poi non è stato convocato né a Verona e né a Londra, però stavolta ci sarà.

Serve comunque esercizio di grande ottimismo per vederlo subito titolare a quarantacinque giorni esatti dall’infortunio ai flessori della coscia destra (ritorno con lo Jagiellonia del 26 febbraio), senza neppure un minuto ufficiale nelle gambe e conoscendo il modus operandi di Vanoli e in generale di un po’ tutti gli allenatori di fronte a situazioni del genere.

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