VIOLA NEWS social FOTO – Kean prova a motivarsi: “Fallisco solo quando mi arrendo”

social

FOTO – Kean prova a motivarsi: “Fallisco solo quando mi arrendo”

Kean
Il post pubblicato dall'attaccante dopo i malumori legati alla sua assenza contro il Crystal Palace.
Redazione VN

L'attaccante della Fiorentina Moise Kean, dopo le polemiche legate alla sua assenza nella gara di andata contro il Crystal Palace, ha pubblicato un post sibillino su Instagram. Ecco il testo, mentre di seguito la foto pubblicata dal giocatore: "I only fail when i give up - Fallisco solo quando mi arrendo".

Leggi anche
Tutte le ultime sulla Fiorentina con le notifiche di Violanews
FOTO – Giorgio Puzzoli celebra l’esordio in prima squadra in una serata amara

© RIPRODUZIONE RISERVATA