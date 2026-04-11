L'attaccante della Fiorentina Moise Kean, dopo le polemiche legate alla sua assenza nella gara di andata contro il Crystal Palace, ha pubblicato un post sibillino su Instagram. Ecco il testo, mentre di seguito la foto pubblicata dal giocatore: "I only fail when i give up - Fallisco solo quando mi arrendo".
VIOLA NEWS social FOTO – Kean prova a motivarsi: “Fallisco solo quando mi arrendo”
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FOTO – Kean prova a motivarsi: “Fallisco solo quando mi arrendo”
Il post pubblicato dall'attaccante dopo i malumori legati alla sua assenza contro il Crystal Palace.
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