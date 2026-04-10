Partita amara quella persa dalla Fiorentina contro il Crystal Palace. Ma in una serata in cui nulla è andato per il verso giusto una nota positiva per la Fiorentina c'è stata: l'esordio in prima squadra di Giorgio Puzzoli, classe 2006 subentrato ad Albert Gudmundsson all'92'.
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VIOLA NEWS social FOTO – Giorgio Puzzoli celebra l’esordio in prima squadra in una serata amara
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FOTO – Giorgio Puzzoli celebra l’esordio in prima squadra in una serata amara
L'esordio di Giorgio Puzzoli in prima squadra contro il Crystal Palace
L'attaccante viola ha celebrato il suo esordio attraverso il proprio profilo Instagram, con diversi commenti di compagni ed ex compagni di squadra:
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