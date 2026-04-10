Tuttosport duro: “L’unica nota positiva di ieri è l’esordio di Puzzoli”

La notte di Londra certifica non solo la sconfitta della Fiorentina, ma anche un divario evidente con il calcio inglese. Il 3-0 incassato contro il Crystal Palace a Selhurst Park, nella 250ª gara europea viola, pesa per il risultato e per come è maturato: ritmo, intensità e fisicità hanno fatto la differenza, con la squadra di Glasner apparsa superiore sotto ogni aspetto. Un esito che complica seriamente il cammino in Conference League, rendendo la gara di ritorno al Franchi una missione quasi impossibile.