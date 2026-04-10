Polverosi: “Vittoria netta. La rimonta sembra praticamente impossibile”

Dalle pagine del Corriere dello Sport, Alberto Polverosi analizza la prestazione poco convincente della Fiorentina sul campo del Crystal Palace. Al netto di un rigore definito "ingiusto", gli inglesi hanno meritato di vincere senza dubbi e anche con tre reti di scarto.Una squadra che è andata al doppio di velocità rispetto ai viola, con pressing e qualità in fascia. Una Fiorentina piccola in ogni zona del campo, in tanti hanno fatto male: Gudmundsson, Fagioli, Piccoli, Fabbian, Ndour, Dodo, Harrison. Si salva quasi nessuno.

Troppo poco

Un piccolo risveglio nel secondo tempo, qualche occasione, poi però si è rivisto il Crystal Palace del primo tempo e ha spedito praticamente fuori dalla competizione la Fiorentina. Una rimonta da questo risultato sembra oggettivamente molto difficile. Anche con i rientri di altri titolari. La squadra di Premier è certamente l'avversario più forte affrontato fin qui in Europa in questi anni e l'innalzamento di livello è evidentemente costato caro.