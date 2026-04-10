Gudmundsson, un altro flop. Nazione: “Una partita buona e 2-3 malissimo”

Ci vuole il miglior Gudmundsson, quello che con il suo talento può far svoltare le partite: uno che se vuole sa prendere per mano la squadra e portarla in alto. Il problema - scrive La Nazione - è che sarebbe servito proprio ieri a Londra, in un palcoscenico internazionale e con una voglia grande così di fare la differenza. Senza Kean toccava a lui. E invece...

Gud flop

La partita dell'islandese è stata un flop: fa una gara buona e poi 2-3 da dimenticare. Non è proprio pervenuto nella notte di Londra, giusto qualche giocata e poi niente. Incursioni, uno contro uno, la porta lontanissima. Gli spazi si potevano trovare, o forse inventare: non è stato così. Non che i compagni abbiano fatto meglio, ma per lui è un altro appuntamento mancato. E Firenze aspetta ancora...