La MoViola: rigore sì o no? “Il penalty lascia più di una perplessità”

IL CORRIERE DELLO SPORT 5: Non benissimo il lituano Rumsas, 17ª partita stagionale, la prima in Conference quest’anno, internazionale dal 2016. Il rigore che spacca la partita si porta dietro così tanti dubbi che era meglio non darlo piuttosto che concederlo. Anche la gestione tecnico disciplinare della partita ha lasciato più di una perplessità. È un errore assegnare il rigore al Crystal Palace, il VAR però non poteva che supportare la decisione del campo: l’intervento di Dodo è più goffo che imprudente e questa è l’unica caratteristica necessaria per considerare falloso un “late contact”, ovvero un contatto dopo il tiro. Dodo scivola, arriva fra le gambe di Guessand, non alza i piedi, non c’è velocità nel suo intervento: insomma, non siamo proprio nella definizione di imprudente: agire con noncuranza del pericolo o delle conseguenze per l’avversario. Regolare la rete del 2-0.