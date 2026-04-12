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Corriere dello Sport

CorSport: “Parisi sparito. Tre settimane per smaltire una botta sono tante”

CorSport: “Parisi sparito. Tre settimane per smaltire una botta sono tante” - immagine 1
Parisi ancora out con la Lazio?
Redazione VN

Paolo Vanoli è in emergenza e tra i vari infortunati c'è anche Fabiano Parisi. Uscito acciaccato dalla sfida contro l'Inter, l'ex Empoli non ha recuperato nonostante le 2 settimane di sosta. Il Corriere dello Sport parla di "mistero", con il terzino che continua a lavorare a parte:

Quanto a Parisi, l’ex Empoli è sparito da convocati e partite a causa di una non precisata botta ricevuta contro l’Inter e tre settimane - sosta compresa che è l’ideale per smaltire i guai contingenti - per una botta sono decisamente tante, a maggior ragione se sta penalizzando il calciatore più in forma della Fiorentina. 

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