Dopo la batosta europea la Fiorentina si rituffa nelle vicende del campionato, dove dovrà affrontare la Lazio di Sarri. Una sfida importantissima per Vanoli, che vuole centrare il prima possibile il traguardo della salvezza. Il 3-0 di Londra ha messo a nudo tutti i limiti della Fiorentina, legati anche agli infortuni.
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Nazione: “Kean ora punta la Lazio. Tanti dubbi su Parisi e Solomon”
Moise Kean vuole esserci contro la Lazio, mentre le condizioni di Solomon e Parisi sono da monitorare
Come scrive la Nazione, Kean sembra il più vicino a rientrare. Con la Lazio punta ad esserci, visto il riposo forzato di coppa. Dubbi invece su Solomon e Parisi, entrambi alle prese con un recupero più lento del previsto. Fortini dovrebbe invece essere out, a causa dei problemi alla schiena.
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